Suez : contrat avec la Métropole de Lyon

17/06/2019

Suez indique que la Métropole de Lyon lui a confié l'exploitation de l'unité de traitement et de valorisation énergétique des déchets de Rillieux-La-Pape, contrat qui débutera le 1er juillet 2019 pour une durée de huit ans et un montant global de près de 79 millions d'euros.



Le groupe de services aux collectivités précise que dans le cadre de la modernisation du site, près de 19 millions d'euros seront investis pour réduire de 40% ses émissions d'oxydes d'azote et économiser 14GWh de gaz naturel, soit 3.000 tonnes de CO2.



Suez s'engage aussi à augmenter la capacité de traitement de l'installation et ainsi valoriser 152.800 tonnes par an de déchets (contre 145.000 tonnes aujourd'hui) et à augmenter de 30% la puissance disponible pour le réseau de chauffage urbain.



