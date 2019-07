Suez : contrat pour une station d'épuration à New Delhi

26/07/2019 | 08:49

Suez annonce que l'autorité en charge de la gestion de l'eau à New Delhi lui a attribué le contrat de construction et d'exploitation d'une station d'épuration d'une capacité de 564.000 m3/day à Okhla, au sud de New Delhi, pour un montant de 145 millions d'euros.



Le contrat prévoit une phase de conception et de construction de l'usine de trois ans et demi, suivie d'une phase d'exploitation et de maintenance de onze ans. Elle remplacera l'ancienne station d'assainissement d'Okhla et sera la plus grande de ce type en Inde.



Suez équipera l'usine des dernières technologies de traitement des eaux usées afin de restituer une eau de qualité optimale dans la rivière Yamuna. La production d'électricité issue de la valorisation des boues permettra ainsi d'assurer 50% des besoins de l'usine.



