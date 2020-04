Suez : diminution du dividende

09/04/2020 | 07:15

Suez annonce que son conseil d'administration appelle ses actionnaires à adopter, lors de la prochaine assemblée générale, une proposition de dividende de 0,45 euro par action, en diminution de près d'un tiers par rapport à l'exercice précédent.



En outre, le groupe de services aux collectivités fait part aussi du don d'un quart de la rémunération de son directeur Général et de son comex pendant la période de confinement à des actions de lutte contre le Covid-19.



Enfin, dans tous les pays du monde pendant cette période, les salariés qui seraient placés en chômage partiel seront indemnisés au mieux de la politique sociale de Suez dans le pays, et à minima à 50% de leur salaire dans les pays sans dispositifs adéquats.



