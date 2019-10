Suez : lancement d'un plan stratégique

02/10/2019 | 07:49

Suez annonce le lancement de 'Shaping Suez 2030', un plan stratégique complet visant à 'accroître la création de valeur pour toutes les parties prenantes sur une période de quatre ans, avec en plus des résultats tangibles dès 2021'.



Le plan doit renforcer la sélectivité en matière de croissance organique, notamment à travers des investissements plus disciplinés et une rotation du portefeuille accélérée, et sa simplicité grâce à un programme d'efficacité d'un milliard d'euros d'ici 2023.



En termes d'objectifs financiers, le groupe de services aux collectivités vise pour 2021 un BPA récurrent de 0,8 euro, un free cash flow récurrent de 500 millions d'euros et une dette nette de 2,8 à trois fois l'EBITDA.



