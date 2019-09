Suez : peu sensible à des informations sur des cessions

19/09/2019 | 09:21

Selon BFM Business, Suez serait sur le point d'annoncer un 'nouveau plan stratégique' visant à modifier sensiblement son périmètre, et ce afin notamment de redresser son cours de Bourse. L'action réagit peu ce matin à Paris, tout en progressant (+ 0,4%) un peu plus que l'ensemble du marché.



Le média croit en effet savoir que le groupe de service aux collectivités, dont Bertrand Camus est le nouveau directeur général, dévoilera ces mesures le 2 octobre prochain.



Il s'agirait en substance de réorienter Suez vers l'international et ses clients industriels, de préférence aux collectivités territoriales. Ce qui passerait par la cession de l'américain United Water, dont Suez ne détient plus que 80%, voire de la filiale espagnole Agbar et d'une bonne partie de la division Déchets en Europe.





