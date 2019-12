Suez : poursuit son contrat avec le SITREVA en Eure-et-Loir

03/12/2019 | 14:24

Suez a signé un nouveau contrat avec le Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets (SITREVA). Il s'est vu confié le renouvellement de la concession de service public et de travaux pour l'exploitation de l'Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de Ouarville en Eure-et-Loir.



Ce nouveau contrat, d'une durée de 8 ans et d'un chiffre d'affaires cumulé de 109 millions d'euros prévoit également l'exploitation de la plateforme de maturation des mâchefers.



La capacité de production d'électricité verte de l'usine sera augmentée de 9% et portée à 67,4 GWh à compter de 2023, et la chaleur issue de la combustion des déchets sera utilisée pour un projet de serres agricoles et un projet de construction par la société NextAlim d'une usine de production de protéines animales à partir d'insectes.



