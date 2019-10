Suez : recule en Bourse après avoir dévoilé ses ambitions à l'horizon 2030

(Actualisation: réaction du cours de Bourse, ambitions de croissance à l'international, confirmation des objectifs 2019, et commentaires du directeur général lors d'une conférence téléphonique)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez Environnement a lancé mercredi un nouveau plan stratégique, baptisé "Shaping Suez 2030", dont les premiers résultats tangibles sont attendus en 2021.

"L'objectif de ce plan est d'accroître la création de valeur pour toutes les parties prenantes sur une période de quatre ans", a indiqué dans un communiqué Suez, qui "ambitionne de devenir le leader mondial des services à l'environnement".

L'annonce du plan a été accueillie fraîchement par les investisseurs. A 9h50, l'action Suez perdait 2,7% à 13,88 euros dans un marché parisien en baisse de 1%.

Suez vise pour 2021 un bénéfice net par action (BPA) récurrent de 0,80 euro, un free cash-flow (FCF) récurrent de 500 millions d'euros et une dette nette de 2,8 à 3 fois le résultat brut d'exploitation (Ebitda). En 2018, le BPA de Suez s'est établi à 0,47 euro et sa dette nette à 3,3 fois l'Ebitda.

Pour 2019, Suez a confirmé viser une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 3% et de son résultat opérationnel (Ebit) comprise entre 4% et 5%. Suez table également sur une croissance du FCF de 7% à 8% cette année et sur un ratio d'endettement autour de 3 fois l'Ebitda. Pour 2020, le groupe a réaffirmé sa "volonté de poursuivre la baisse du ratio d'endettement".

Suez a en outre pour objectif de réaliser des économies de plus de 1 milliard d'euros d'ici à 2023, "dont 35-45% contribueront à l'amélioration de la rentabilité de Suez", a précisé le groupe, qui s'attend à ce que 45 à 50% de ces économies annuelles soient matérialisées en 2021.

"Suez 2030" est un "plan de performance opérationnel" pas un plan de suppression d'emplois, a indiqué le directeur générale de Suez, Bertrand Camus, à l'occasion d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le plan de Suez prévoit en outre la rotation de son portefeuille pour des activités représentants 15-20% des capitaux employés. Sur une base de 20,6 milliards d'euros, ces rotations, soit des cessions d'actifs afin d'effectuer des acquisitions, représentent entre 3 et 4 milliards d'euros, a précisé le dirigeant. Le groupe ne rendra pas publique la liste des actifs qu'il envisage de céder, a précisé Bertrand Camus.

Le plan sera déployé dans les trois segments d'activité du groupe - "Eau", "Recyclage et Valorisation", et "Environmental Tech & Solutions". Parmi les axes de croissance mis en avant, Suez a pour "ambition de générer 60% de son chiffre d'affaires dans les marchés internationaux", soit hors Europe, à comparer à environ 38% en 2018. Suez entend faire croître la part de son chiffre d'affaires générée par les clients industriels à 50%, à comparer à 41% en 2018.

Le dividende du groupe sera maintenu à 0,65 euro dans les "deux années qui viennent" et sera relevé "dès que possible, certainement à la fin du plan", a souligné Bertrand Camus.

Au niveau des charges financières, Suez a indiqué que seront inclus dans les comptes 2019 des éléments exceptionnels à hauteur de 150 millions à 200 millions d'euros, "absorbant l'impact de la résolution de l'arbitrage" sur le contrat d'eau et d'assainissement de Buenos Aires.

Suez prévoit également des charges de 500 millions à 700 millions d'euros "au-delà" et "comptabilisées en majorité en 2020". Ces charges sont liées au projet de transformation du groupe. Des investissements seront nécessaires pour soutenir ce plan "ambitieux et robuste", a commenté Bertrand Camus, soulignant le "sentiment d'urgence" et la "nécessité d'aller vite".

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV - ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire