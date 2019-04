Suez : s'associe à Samsonite avec Lyondellbasell

23/04/2019 | 11:41

Suez et Lyondellbasell s'associent à Samsonite, pour produire la première collection de valises fabriquée à partir de plastiques recycles.



' En alliant leurs expertises en matière de Recyclage & Valorisation et de production de plastique, Suez et LyondellBasell ont collaboré avec le fabricant de bagages afin de concevoir cette innovation inédite dans le monde de l'industrie ' indique le groupe.



' Il s'agit de la première valise fabriquée à partir de déchets ménagers plastiques : les coques sont réalisées en polypropylène recyclé (PP) provenant d'emballages, et le tissu intérieur de bouteilles en PET recyclé. Ce produit est non seulement respectueux de l'environnement, mais aussi léger et résistant pour une expérience de voyage optimale ' rajoute le groupe.



