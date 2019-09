Suez : signe 9 contrats pour un montant d'environ 120 ME

05/09/2019 | 18:06

Suez annonce la signature de 9 contrats dans le domaine industriel pour un montant total d'environ 120 millions d'euros.



Le Groupe contribuera à la gestion durable des déchets des sites de NABC, embouteilleur de Coca-Cola au Maroc et de Fujifilm, leader mondial de l'imagerie et de la photographie, aux Pays-Bas.



Le Groupe assurera également l'optimisation du cycle de l'eau pour des acteurs clefs des secteurs de l'Oil&Gas, de l'énergie, de la pâte et papier et de l'agroalimentaire aux Etats-Unis, au Brésil, au Qatar et en Corée du Sud.



' Nous sommes pleinement mobilisés pour continuer à accompagner le dynamisme de ce marché, en apportant des solutions et services d'optimisation du cycle de l'eau et de recyclage et de valorisation des déchets, un enjeu croissant pour les industriels. ' a indiqué Bertrand Camus, Directeur Général de Suez.



