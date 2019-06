Suez : signe un contrat de 10 ans avec le Grand Chalon

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services aux collectivités Suez a annoncé jeudi avoir signé de nouvelles conventions de délégation de service public de l'eau potable et de l'assainissement du Grand Chalon, en Saône-et-Loire, pour une durée de 10 ans et un chiffre d'affaires cumulé de 115 millions d'euros.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Ces nouveaux contrats débuteront le 1er juillet 2019.

-Le territoire du Grand Chalon comporte désormais deux opérateurs principaux pour la gestion des services publics d'eau et d'assainissement de l'agglomération : la régie du Grand Chalon et Suez.

-L'Agglomération du Grand Chalon a notamment retenu la proposition du groupe Suez pour la pertinence des nouveaux outils digitaux qui préservent la qualité de l'eau et améliorent la recherche des fuites. Le centre de pilotage intelligent "VISIO", localisé à Dijon, pilote en temps réel le service de l'eau et de l'assainissement du Grand Chalon. Les données issues des capteurs positionnés sur les 1.230 km de réseaux et les 170 installations (usines, forages, réservoirs, etc.) sont analysées en continu et permettent d'anticiper et d'optimiser les interventions.

