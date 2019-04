Suez : une usine pour le traitement des déchets de bois à Doel

15/04/2019 | 15:24

Suez et Indaver annoncent la construction d'une usine pour le traitement des déchets de bois non recyclables, à Doel près d'Anvers.



Baptisée ' E-Wood ', l'usine transformera ces déchets résiduels en énergie renouvelable et contribuera au développement de la zone d'activités.



E-Wood aura une capacité de traitement annuel de 180 000 tonnes de déchets de bois non recyclables (bois traités ou en décomposition, matières ligneuses issues du compostage,...). Les flux proviendront de Belgique et de pays limitrophes (Pays-Bas, Allemagne et France). L'installation produira 20 MWh d'électricité.



L'usine sera mise en service en 2021.



