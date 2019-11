Traitement des déchets dangereux : SUEZ remporte un nouveau contrat en Chine

SUEZ NWS a créé, avec ses partenaires locaux, une coentreprise chargée du financement, de la construction et de l'exploitation de l'unité de valorisation énergétique (UVE) des déchets dangereux du parc industriel chimique « Hekou Blue Economy », à Dongying. D'une capacité de 60 000 tonnes par an, l'installation fournira des services de traitement pour 24 types de déchets dangereux produits par les industries situées dans le parc et dans la ville de Dongying. La construction de l'usine se fera deux temps. La Phase I, d'une capacité de 30 000 tonnes par an, débutera en 2020 et sera mise en service en 2021. La Phase II doublera la capacité de l'usine pour atteindre une capacité totale de 60 000 tonnes/an.

L'installation sera conçue et construite selon les normes européennes en matière d'émissions atmosphériques. Dès la mise en service de la Phase I du projet, 89 400 tonnes de vapeur seront produites et distribuées aux industriels du parc, permettant d'éviter la consommation annuelle de 12 000 tonnes de charbon et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.