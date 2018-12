Icon News Toulouse Métropole : SUEZ remporte le contrat de Délégation de Service Public de l'assainissement

Afin d'améliorer les capacités de traitement, de protéger les infrastructures et de préserver le milieu naturel, SUEZ prévoit d'investir 100 millions d'euros dans les usines et les réseaux et s'appuiera sur l'expertise des 210 collaborateurs déployés sur le territoire. Ce nouveau service public de l'assainissement permet un tarif harmonisé et attractif (1,37€/m3 TTC) pour l'ensemble des habitants de la Métropole.

Les citoyens deviennent durablement acteurs de leur service

Le service s'organise autour d'une société dédiée, placée sous le contrôle de Toulouse Métropole dans le cadre d'une gouvernance ouverte et transparente qui établira une nouvelle référence dans les relations entre acteurs publics et entreprises privées. Un comité de surveillance intégrant des représentants de la société civile (associations environnementales, associations d'usagers, et communauté scientifique) sera créé. Ainsi les citoyens deviendront durablement acteurs de leur service d'assainissement.

Co-construire avec les acteurs locaux, au bénéfice des habitants

SUEZ sera particulièrement investi dans l'accueil des nouveaux salariés et l'intégration des futurs collaborateurs issus des effectifs des précédents exploitants et des agents publics territoriaux. Par ailleurs, SUEZ participe concrètement au développement de l'économie locale et s'engage à confier plus de 100 millions d'euros de prestations à plus de 70 partenaires locaux, choisis pour la valeur qu'ils apportent au service, leur compétitivité et leur capacité d'innovation. De plus, 178 000 heures seront réservées à l'insertion de personnes éloignées de l'emploi sur toute la durée du contrat, soit l'équivalent de 10 salariés à temps plein.

Un service de l'assainissement contributeur de la transition énergétique du territoire

En cohérence avec le Plan Climat Air Energie Territoire de la Métropole, SUEZ s'engage à réduire l'empreinte environnementale du service de l'assainissement. Ainsi, en complément d'un plan de déplacement respectueux de l'environnement, s'appuyant sur 100% de véhicules légers électriques, le service prévoit notamment :

La réinjection dans le réseau de gaz de 58 GWh par an de biométhane issu des boues d'épuration (soit l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 20 000 habitants),

La production, sur la station d'épuration de Ginestous-Garonne, de 25% d'énergie de plus que ce qu'elle ne consomme,

La production de 10 GWh annuel de chaleur qui seront utilisés pour le fonctionnement des usines et le chauffage des locaux et celle de 1 GWh/an d'électricité en provenance de 11 000 m2 de panneaux photovoltaïques.



Ginestous-Garonne, une usine zéro odeur

Le « Plan Zéro Odeur » initié par Toulouse Métropole offre au Groupe l'opportunité de déployer le meilleur de son savoir-faire en matière d'empreinte olfactive. Cela se traduira concrètement, sur la station de Ginestous-Garonne, par l'optimisation des procédés, l'installation de capteurs connectés, et une solution de modélisation et de surveillance des émissions olfactives en temps réel. En complément, un jury de riverains sera formé à l'identification des odeurs et pourra les signaler via une application.

Des technologies innovantes au service de la ville intelligente

Véritable concentré de technologies, le centre d'hypervision regroupera l'ensemble des équipes, des outils et des technologies numériques permettant de piloter en temps réel le service de l'assainissement de Toulouse Métropole. Les données issues des capteurs positionnés sur les réseaux et les usines seront analysées en continu. Elles permettront notamment d'optimiser les interventions et d'anticiper les inondations.