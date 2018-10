SUEZ : les changes pèsent sur les résultats à 9 mois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur les neuf premiers mois de l’année, Suez a enregistré une croissance de 4,4% de son résultat opérationnel (Ebit) à 963 millions d’euros. Il a bénéficié de 146 millions d’euros d’économies de coûts réalisées dans le cadre du programme Compass. Suez précise qu'elles ont été générées grâce à l’optimisation de la performance opérationnelle, à des économies supplémentaires sur les achats et à de moindres dépenses de frais généraux. Ce niveau de réduction de coûts est en ligne avec l’objectif annuel de 200 millions tel que défini en mars 2018 dans le plan d’action.L'Ebit a représenté 7,6% des revenus contre 8,2% sur la même période, un an plus tôt. L'Ebitda a, lui, augmenté de 6,7% à 2,048 milliards d'euros. L'Ebit et l'Ebitda ont été pénalisés par les changes.Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 a atteint 12,697 milliards d'euros, avec une croissance organique de 3,8%, marquant une nouvelle progression au troisième trimestre après 3,0% au premier semestre. Il a augmenté de 13% en données brutes. L'effet périmètre est de +12,0% (+1,345 milliard d'euros), conséquence de la première consolidation de GE Water.Cette bonne performance est principalement tirée par la division Water Technologies Solutions (WTS), qui affiche une croissance organique de +6,9%, et par une amélioration de la croissance organique de la division Eau Europe, à +1,5% à fin septembre vs +0,5% à fin juin, du fait de conditions météorologiques plus favorables." Un an après l'acquisition de GE Water, la nouvelle division tient toutes ses promesses et les synergies réalisées sont supérieures à ce qui était prévu. (...) Nous sommes pleinement confiants dans l'atteinte des objectifs fixés pour l'année 2018 ," a commenté Jean-Louis Chaussade, Directeur général.Le groupe de services à l'environnement continue de tabler, à changes constants, sur une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 9%, un Ebit en hausse de 10% et un free cash-flow d'un milliard d'euros.Suez a également confirmé son objectif de ratio de dette financière nette sur Ebitda proche de 3 et son intention de verser un dividende supérieur ou égal à 0,65 euro par action au titre de 2018.