Suez : 70 millions d'euros de nouveaux contrats en Suède

30/08/2018 | 11:01

Suez fait part ce matin de l'attribution de deux nouveaux contrats de traitement des déchets en Suède, affaires chiffrées à 70 millions d'euros, et d'un contrat de dépollution.



'Le groupe apportera ses services dans le cadre des programmes de recyclage des municipalités de Malmö et Växjö, ayant pour objectif d'accroître de façon continue les taux de recyclage et de valorisation', indique Suez. Les ménages auront pour ce faire à trier leurs déchets en neuf catégories différentes. 'Ces contrats permettront de desservir près de 250.000 usagers dès 2019 pour une durée de sept et neuf ans, avec une extension possible de deux ans', ajoute un communiqué.



De plus, Suez a été chargé 'd'un premier contrat de dépollution' du site d'une ancienne usine de peintures par la municipalité de Gislaved.





