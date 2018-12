Suez : Engie souhaite reste 'actionnaire de référence'

11/12/2018 | 17:43

Le groupe Engie confirme ce mardi après-midi son intention de rester l'actionnaire de référence de Suez, et être prêt à renforcer les coopérations industrielles et commerciales entre les deux groupes.



'Le Conseil d'administration d'Engie confirme sa volonté de soutenir activement le développement de Suez en conservant son niveau actuel de participation. (...) [Il] soutiendra la stratégie de croissance et de création de valeur de Suez et les actions pour la mettre en oeuvre', indique le groupe.



Rappelons que des informations parues dans la presse ces dernières semaines faisaient état d'hésitations d'Engie quant à l'attitude à adopter s'agissant de la participation du groupe dans Suez. Les rumeurs évoquaient tout à la fois une possible fusion des groupes, tout comme une cession de cette participation. Engie opte donc pour le statu quo.



