Suez Environnement : A suivre aujourd'hui

Suez a progressé vendredi de 1,69% à 12,63 euros, soutenu par une information de l'Agefi selon laquelle le fonds activiste Amber détiendrait un peu plus de 1% du capital du numéro deux mondial des services à l'environnement. Amber a confirmé cette prise de participation au quotidien électronique. Selon ce dernier, Amber a profité de la chute de 16,77% de Suez en une seule séance en janvier suite à un profit warning pour s'inviter au capital. Le fonds, qui suivait la valeur depuis plusieurs années, a profité de cette opportunité pour concrétiser son intérêt.Selon l'Agefi, la perspective d'une passation de pouvoir à la tête de Suez ne serait pas non plus étrangère à l'investissement d'Amber.Lors de l'assemblée générale 2019, le président Gérard Mestrallet et le directeur général, Jean-Louis Chaussade, tous deux atteints par la limite d'âge, doivent rendre leur siège.D'après l'Agefi, les favoris à la succession de Jean-Louis Chaussade sont Marie-Ange Debon, directeur général adjoint, en charge de la France, et Bertrand Camus, directeur général adjoint, en charge de l'Asie et du Moyen-Orient.Quant au siège de président, il pourrait échoir à Jean-Louis Chaussade ou au secrétaire général d'Engie (son principal actionnaire avec 32,5%), Pierre Mongin.Or, cette liste marquée par une continuité certaine, pourrait ne pas convenir à Amber. Le fonds, soucieux de rentabiliser son investissement, pourrait faire pression sur Suez afin de choisir des dirigeants plus disruptifs et susceptibles de doper le cours de Bourse.