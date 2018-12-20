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Suez Environnement : Bertrand Camus nommé DG à compter de mai 2019

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20/12/2018 | 19:53

20 décembre (Reuters) - Suez a annoncé jeudi dans un communiqué :

* A L'ISSUE DU PROCESSUS DE SUCCESSION CONDUIT PAR LE COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SUEZ LORS DE SA RÉUNION DE CE JOUR A NOMMÉ BERTRAND CAMUS COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL À L'UNANIMITÉ À COMPTER DU 14 MAI 2019, DATE À LAQUELLE LE MANDAT DE JEAN-LOUIS CHAUSSADE PRENDRA FIN.

* BERTRAND CAMUS AURA POUR OBJECTIF D'ACCÉLÉRER LA MISE EN UVRE DE LA STRATÉGIE AMBITIEUSE DE SUEZ (...) EN CRÉANT DE LA VALEUR POUR TOUTES LES PARTIES PRENANTES, EN POURSUIVANT UNE POLITIQUE DE DIVIDENDE ATTRACTIVE ET DE CONDUIRE LA TRANSFORMATION DE SUEZ EN RENFORÇANT LES POSITIONS DE LA SOCIÉTÉ SUR LES MARCHÉS DU FUTUR, TOUT EN TIRANT LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES DIGITALES.

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SUEZ CHOISIRA LE SUCCESSEUR DE GÉRARD MESTRALLET, ACTUEL PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, D'ICI LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2019. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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Rendement 2018 5,51%
PER 2018 21,21
PER 2019 17,45
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VE / CA 2019 0,88x
Capitalisation 7 332 M
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