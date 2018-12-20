Suez Environnement : Bertrand Camus nommé DG à compter de mai 2019

20 décembre (Reuters) - Suez a annoncé jeudi dans
un communiqué :
* A L'ISSUE DU PROCESSUS DE SUCCESSION CONDUIT PAR LE COMITÉ
DES
NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
SUEZ LORS DE SA RÉUNION DE CE JOUR A NOMMÉ BERTRAND CAMUS COMME
DIRECTEUR GÉNÉRAL À L'UNANIMITÉ À COMPTER DU 14 MAI 2019, DATE À
LAQUELLE LE MANDAT DE JEAN-LOUIS CHAUSSADE PRENDRA FIN.
* BERTRAND CAMUS AURA POUR OBJECTIF D'ACCÉLÉRER LA MISE EN
UVRE
DE LA STRATÉGIE AMBITIEUSE DE SUEZ (...) EN CRÉANT DE LA VALEUR
POUR TOUTES LES PARTIES PRENANTES, EN POURSUIVANT UNE POLITIQUE
DE DIVIDENDE ATTRACTIVE ET DE CONDUIRE LA TRANSFORMATION DE SUEZ
EN RENFORÇANT LES POSITIONS DE LA SOCIÉTÉ SUR LES MARCHÉS DU
FUTUR, TOUT EN TIRANT LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES DIGITALES.
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SUEZ CHOISIRA LE SUCCESSEUR
DE
GÉRARD MESTRALLET, ACTUEL PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,
D'ICI LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2019.
Pour plus de détails, cliquez sur
(Benjamin Mallet)