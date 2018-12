Suez Environnement : Icon News Le Conseil d'Administration de SUEZ nomme Bertrand Camus Directeur Général de SUEZ à compter du 14 mai 2019

Cette nomination est soumise, conformément aux dispositions statutaires de la Société, à sa désignation comme Administrateur par l'Assemblée Générale qui se tiendra le 14 mai prochain.

Le Conseil d'Administration a privilégié un dirigeant issu du Groupe pour conduire SUEZ dans les prochaines étapes de son développement ; Bertrand Camus a une longue expérience opérationnelle après avoir dirigé successivement et avec succès les activités Nord-Américaines, puis plus récemment l'activité Eau en France. Bertrand Camus est aujourd'hui DGA en charge de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie Pacifique. Il est reconnu pour son expertise et sa très bonne connaissance des métiers de l'environnement.

Bertrand Camus aura pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie ambitieuse de SUEZ, déjà leader de la transition environnementale, en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes, en poursuivant une politique de dividende attractive et de conduire la transformation de SUEZ en renforçant les positions de la société sur les marchés du futur, tout en tirant le meilleur des technologies digitales.

Le Conseil d'Administration de SUEZ a félicité Bertrand Camus pour sa nomination et choisira le successeur de Gérard Mestrallet, actuel Président du Conseil d'administration, d'ici la fin du premier trimestre 2019.

Bertrand Camus est depuis mars 2018 Directeur Général Adjoint de SUEZ en charge de l'Afrique, Australie, Asie, Moyen-Orient et Inde. Diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, il a intégré le Groupe en 1994 où il a successivement occupé des postes de développement commercial, opérationnel, audit, en France et à l'international avant de prendre en 2008 la direction générale des activités eau en Amérique du Nord, puis en France en 2015. Bertrand Camus est né le 9 février 1967.