Suez Environnement : Icon News SUEZ remporte deux contrats de distribution continue en eau potable 24h/24 et 7J/7 dans deux villes du sud de l'Inde

Les contrats s'inscrivent dans le cadre du programme d'investissement initié en 2014 par le gouvernement indien et la Banque Asiatique de Développement pour garantir la distribution continue en eau potable pour les villes de l'Etat du Karnataka. Ces villes, dont Udupi et Puttur, ont connu ces dernières années une forte hausse de leur population qui ont engendré des besoins croissants en eau potable et en infrastructures de traitement.

A Udupi, SUEZ réalisera la réhabilitation de l'usine de production d'eau potable et la modernisation et la réhabilitation des réseaux de distribution et des raccordements résidentiels existants. Les travaux, d'une durée de quatre ans, seront suivis d'une phase d'exploitation et de maintenance des infrastructures d'une durée de huit ans afin de garantir la distribution d'eau potable 24h/24 et 7j/7 aux habitants de la ville d'Udupi.

À Puttur, SUEZ sera chargé de la réhabilitation du système de distribution d'eau potable (station de pompage, réseau, réservoirs, raccordements résidentiels, compteurs, vannes, etc.). La phase de travaux, d'une durée de trois ans, sera suivie d'une période d'exploitation et de maintenance des infrastructures de neuf ans.

Ces deux contrats ont pour objectif d'améliorer le service clientèle à travers, notamment, la mise en place d'agences clientèle et de centre d'appels 24h/24 et 7j/7, le paiement en ligne des factures, etc.