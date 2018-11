Suez Environnement : Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et SUEZ signent le nouveau contrat de délégation der service public de l'assainissement du département

Au service de plus de 1,6 million d'habitants, ce contrat, le plus important en Île-de-France en matière d'exploitation de réseau d'assainissement, repose sur deux objectifs majeurs : la maîtrise des rejets par temps de pluie et la gestion des eaux pluviales en zone urbaine. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine : « Je me réjouis de ce partenariat avec SUEZ, qui inscrit délibérément l'exploitation de notre réseau d'assainissement départemental sous le double signe de l'innovation et de la performance au service des usagers et de la protection de la Seine. »