Suez Environnement : Pourquoi Engie détient 32% du capital ?

Le nom "Suez" est indissociable du capitalisme français, et ça ne date pas d'hier. Notre propos n'est pas d'entrer dans le détail de toutes les opérations qui ont émaillé la vie de la société, mais d'expliquer pourquoi Engie est présent au capital de Suez. La société qui porte aujourd'hui ce patronyme n'a pas grand-chose à voir avec son aïeule, la Compagnie universelle maritime de Suez, celle-là même qui a été fondée par Ferdinand de Lesseps pour exploiter le canal entre la Méditerranée et la Mer Rouge au milieu du XIXème siècle. La rencontre du périmètre actuel avec le Suez originel a eu lieu en 1974, lorsque la Compagnie Financière de Suez a racheté la Lyonnaise des Eaux, une entreprise fondée en 1880 qui avait déjà absorbé SITA (déchets, rachetée en 1971) et Degrémont (traitement des eaux, rachetée en 1946).

GDF Suez sort de l'environnement

Mais pourquoi diable Suez avait-elle jeté son dévolu sur la Lyonnaise ? Parce que le groupe avait été exproprié en 1956 par Nasser, non sans récupérer au passage un joli pécule pour les 12 ans restant à courir de sa concession. Pécule qu'il a fallu réinvestir. A partir de 1958, la Compagnie universelle maritime de Suez, rebaptisée Compagnie Financière de Suez, a commencé à prendre des participations dans d'autres entreprises. Elle a aussi créé la Banque de Suez, qui deviendra Indosuez, après son rapprochement avec la Banque d'Indochine en 1974. Nationalisée en 1982, privatisée en 1987, la Compagnie Financière de Suez fusionne finalement en 1997 avec la Lyonnaise des Eaux, avec pour ambition de devenir le leader mondial des services de proximité. A cette époque, les actifs financiers (Indosuez, Sofinco) sont en majorité cédés au Crédit Agricole . Suez apporte en dot les activités énergétiques de la Société Générale de Belgique, dont elle est l'actionnaire majoritaire depuis la fin des années 80. La SGB lui permettra, de haute lutte, de prendre le contrôle des deux fleurons belges de l'énergie, Tractebel et Electrabel.Finalement, au début des années 2000, Suez est bien devenu un leader mondial des services collectifs, avec des actifs dans la gestion des eaux, des déchets et dans l'ingénierie climatique et environnementale, plus dans la production et la distribution d'énergie. Comme beaucoup de conglomérats de cette époque, le groupe possède aussi des participations dans d'autres domaines, notamment les télécoms (le câbloopérateur Noos, ex-Lyonnaise Câble) ou la télévision (Suez a détenu plus du tiers du capital de).