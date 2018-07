Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suez a annoncé le renforcement de ses activités dans l’hexagone avec le gain et le renouvellement d’une vingtaine de contrats au cours du premier semestre, pour un montant total de 1 milliard d’euros. Les contrats significatifs comprennent la collecte et le transport des eaux usées des Hauts-de-Seine. Ce contrat, d'un montant de 387 millions d'euros et d'une durée de 12 ans, prendra effet en janvier 2019. Plus de 100 millions seront investis dans les ouvrages d'assainissement du département.Le Grand Avignon a par ailleurs délibéré en faveur de Suez pour la gestion du service de l'eau potable de 8 communes de l'Agglomération. Ce contrat, d'un montant de 80 millions d'euros et d'une durée de 10 ans prendra effet le 1er janvier 2019. Il comporte notamment la mise en place d'une tarification progressive, l'amélioration du rendement de réseau et la sécurisation de l'alimentation en eau potable au travers de travaux concessifs.Le groupe a aussi été choisi pour l'exploitation de l'usine de valorisation énergétique de Rambervillers (Vosges) avec l'alimentation d'un nouveau réseau de chaleur. Evodia a signé avec Suez un contrat de 25 ans pour un chiffre d'affaires cumulé de 225 millions d'euros qui portera au total 59 millions d'euros d'investissements pour moderniser l'usine et alimenter un nouveau réseau de chaleur.