Suez : a signé pour 1 milliard d'euros de contrats au S1

31/07/2018 | 18:41

Le Groupe annonce le gain et le renouvellement d'une vingtaine de contrats au cours du premier semestre, pour un montant total de 1 milliard d'euros.



Parmi ses contrats, Le groupe a signé un contrat pour la collecte et le transport des eaux usées des Hauts-de-Seine. Ce contrat, d'un montant de 387ME est d'une durée de 12 ans. Le Grand Avignon a délibéré en faveur de Suez pour la gestion du service de l'eau potable de 8 communes de l'Agglomération. Le groupe a également remporté l'exploitation de l'usine de valorisation énergétique de Rambervillers (Vosges), l'exploitation de la station d'épuration de l'Eurométropole de Strasbourg et la gestion et l'exploitation de la station d'épuration de La Feyssine.



' Le Groupe alimente en France 11 millions de personnes en eau potable, fait bénéficier du service de l'assainissement à 14 millions de personnes et collecte les déchets de plus de 9 millions d'habitants. Ainsi, Suez valorise chaque année en France, plus de 7 millions de tonnes de déchets en matière et en énergie, produit plus de 3 millions de MWh d'énergie verte et 1,8 million de tonnes de matières premières secondaires. ' annonce Marie-Ange Debon, Directrice Générale Adjointe du Groupe SUez, en charge de la France, de l'Italie et de l'Europe Centrale



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.