Suez : cinq contrats en Allemagne et aux Pays-Bas

29/10/2018 | 15:30

Suez annonce le gain et le renouvellement de cinq contrats pour ses activités de recyclage et valorisation en Europe, pour un chiffre d'affaires total d'environ 100 millions d'euros, étendant sa présence dans la région Benelux - Allemagne.



Le groupe de services aux collectivités précise qu'il s'agit de deux contrats dans la gestion des déchets municipaux en Allemagne et de trois contrats de gestion des déchets ménagers et dangereux aux Pays-Bas.



Par ailleurs, en Belgique, Suez a mis en service un centre de regroupement et de traitement des terres polluées provenant de chantiers de construction et d'assainissement à Huy, et développe un pilote de collecte innovante aux côtés de Limburg.net.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.