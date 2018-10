Suez confirme ses objectifs, la croissance au rendez-vous sur 9 mois

Paris (awp/afp) - Suez a vu son chiffre d'affaires et sa performance opérationnelle progresser sur les neuf premiers mois de l'année, tirés par l'activité eau de General Electric rachetée l'an dernier et ses économies de coûts, et a confirmé mardi ses objectifs pour 2018.

Entre janvier et septembre, le groupe de gestion de l'eau et des déchets a engrangé un chiffre d'affaires de 12,69 milliards d'euros, en hausse de 12,3% en données publiées et légèrement supérieur au consensus d'analystes réalisé par FactSet. Son bénéfice opérationnel (Ebit) est ressorti en hausse de près de 4% à 963 millions d'euros.

"La tendance amorcée au premier semestre se confirme. La croissance organique de Suez marque une nette accélération au troisième trimestre, pour atteindre 3,8% à fin septembre", a indiqué le directeur général du groupe, Jean-Louis Chaussade, cité dans un communiqué.

Il a notamment salué les bons résultats de la division WTS (Water Technologies Solutions), créée l'an dernier après le rachat de GE Water. Celle-ci, qui regroupe notamment les services de l'eau pour les clients industriels, a vu son chiffre d'affaires croître de 6,9% (en données pro forma).

Les divisions Recyclage et Valorisation Europe, International, et Eau Europe sont également en croissance, malgré la pression sur les prix des matières premières recyclées, en particulier sur les papiers cartons.

La performance opérationnelle a également bénéficié à hauteur de 146 millions d'euros du plan de réduction de coûts mené par le groupe, et qui vise au total 200 millions d'euros d'économies.

A changes constants, l'activité globale a progressé de 15,8% et le bénéfice opérationnel (hors impact de l'allocation du prix d'acquisition de GE Water) est en hausse de 13,3%, en avance sur les objectifs annuels du groupe.

Suez a confirmé ces derniers: il table toujours sur un chiffre d'affaires en croissance de 9% à changes constants, et un bénéfice opérationnel en hausse de 10% à changes constants et avant l'effet d'allocation comptable du prix d'acquisition de GE Water.

afp/buc