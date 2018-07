Suez : quatre nouveaux contrats en Afrique

24/07/2018 | 14:48

Suez annonce ce jour avoir remporté quatre nouveaux contrats en Afrique, pour un montant total de plus de 95 millions d'euros.



Suez contribuera ainsi à des projets structurants dans l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement en Egypte, en Ouganda et au Nigeria. Il assurera également la gestion des déchets des sites de production de Lesieur Cristal au Maroc.



'Nous sommes pleinement mobilisés pour continuer à accompagner le dynamisme de l'Afrique en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement mais aussi dans le recyclage et la valorisation des déchets, un enjeu croissant pour le continent', commente Bertrand Camus, directeur général adjoint de Suez en charge de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Asie et du Pacifique.





