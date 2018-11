Suez : rejoint par Marguerite dans le PPP avec Belgrade

30/11/2018 | 11:43

Le groupe Suez annonce ce jour que Marguerite a pris une participation de 20% au sein de Beo Čista Energija (BCE), la société créée par Suez et Itochu pour le projet de gestion et de valorisation des déchets pour une durée de 25 ans à Belgrade (Serbie), dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP).



'Celui-ci comprend la conception, la construction, le financement et l'exploitation d'une nouvelle unité de valorisation énergétique et d'une usine de recyclage des déchets de construction et de démolition, le réaménagement de la décharge de Vinča, ainsi que le développement d'un centre de stockage', rappelle Suez.



Toutes les installations seront implantées à Vinča, près de la capitale. Elles permettront de traiter près de 500.000 tonnes/an de déchets municipaux résiduels et 200.000 tonnes/an de déchets de construction et de démolition. Le projet représente un investissement d'environ 350 millions d'euros. Le début des travaux de construction est prévu pour 2019.





