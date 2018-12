Suez : remporte deux contrats à Nantes Métropole

12/12/2018 | 16:27

Le groupe Suez annonce ce mercredi avoir remporté deux contrats, concernant la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de Nantes Métropole.



Ces deux contrats débuteront le 1er janvier, pour une durée de 7 ans et un chiffre d'affaires cumulé d'environ 87 millions d'euros. Ils portent sur la gestion, notamment, de 1.800 km de réseaux et de 19 stations d'épuration.



'Suez se réjouit de la confiance renouvelée de Nantes Métropole envers le Groupe et ses collaborateurs. Afin d'accompagner la collectivité dans le choix de ses orientations stratégiques, Suez mettra toute sa capacité d'innovation au service du territoire et de ses habitants pour contribuer à la transformation durable de la Métropole', commente Marie-Ange Debon, directrice générale adjointe du groupe en charge de la France, de l'Italie et de l'Europe Centrale.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.