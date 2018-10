Suez : renforce sa présence en Algérie

10/10/2018 | 15:42

Le groupe Suez annonce ce jour avoir signé avec l'Algérienne des Eaux (ADE) et l'Office National de l'Assainissement (ONA) une extension du contrat d'accompagnement à la modernisation des services d'eau et d'assainissement du Grand Alger, pour une durée de 3 ans.



'Ce contrat porte sur la performance des services d'eau et d'assainissement du Grand Alger et l'accompagnement des opérateurs nationaux sur les savoir-faire métiers et la mise en place d'une Ecole Nationale de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement', précise Suez.





