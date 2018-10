Suez : renforce sa présence en Amérique Latine

30/10/2018 | 08:58

Suez annonce renforcer sa présence dans la gestion des services d'eau de grandes métropoles et des déchets, ainsi que les services aux industriels en Amérique Latine, avec la signature de 19 contrats en Equateur, en Colombie, au Brésil, au Mexique et au Costa-Rica.



'Ces contrats s'inscrivent dans la dynamique de développement du groupe en Amérique Latine et aux Caraïbes où il réalise 7% de son chiffre d'affaires global et compte plus de 7000 collaborateurs dans 10 pays', souligne le groupe de services aux collectivités.



Suez accroît notamment son empreinte géographique en remportant un premier contrat en Equateur, où il remporte le contrat d'amélioration des services de distribution d'eau potable pour les 450.000 habitants de la ville de Santo Domingo.



