Suez : signe deux contrats à Changshu en Chine

Suez, au travers de sa joint-venture Jiangsu Sino French Water, a signé un contrat de concession pour la construction de l'usine de traitement des eaux usées et l'exploitation du district de Chengdong, à Changshu en Chine



Le montant total de ce contrat s'élève à environ 413 millions d'euros. La première phase de construction de l'usine débutera cette année et permettra de traiter 60 000 m3 par jour d'eaux usées d'ici 2021. Une deuxième phase permettra de doubler la capacité de l'usine pour atteindre 120 000 m3/jour en 2023.



Suez a également remporté, au travers d'une joint-venture, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'usine de traitement des déchets, d'une capacité de 2 000 tonnes par jour, du district de Jianghe Tiarong.



Bertrand Camus, Directeur Général Adjoint de Suez en charge de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Asie et du Pacifique a déclaré ' Engagés au quotidien dans la distribution de 875 000 m3 d'eau potable et le traitement de 140 000 m3/jour d'eaux usées municipales et industrielles, nous accompagnons désormais les autorités locales dans la gestion de leurs déchets, contribuant ainsi au développement d'un environnement urbain durable. '



