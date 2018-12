Suez : signe un nouveau contrat de propreté urbaine à Reims

19/12/2018 | 17:05

Suez remporte un troisième contrat de propreté urbaine à Reims, qui prendra effet à compter du 1er avril 2019. Ce contrat fait suite à ceux de Marseille (septembre 2017) et de Bordeaux (septembre 2018).



Ces contrats représentent un Chiffre d'Affaires cumulé de plus de 114 Millions d'euros.



A Reims, le groupe renouvelle le contrat de propreté urbaine de l'hypercentre et celui relatif au nettoiement des marchés de bouche. Pour garantir un service de haute qualité et le moderniser, le Groupe s'appuiera sur des applications numériques destinées aux agents piétons et aux véhicules.



A Bordeaux, depuis septembre 2018, Suez gère la propreté urbaine de l'hypercentre à travers la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte, la collecte des points d'apports volontaires, la collecte des encombrants et le nettoiement des quartiers (corbeilles, voiries, mobilier urbain, désherbage).



A Marseille, depuis septembre 2017, le groupe et Noé Concept innovent pour la propreté urbaine, la collecte et le tri des déchets des 65 000 habitants des 1er et 2e arrondissements.



