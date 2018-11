Suez : trois contrats remportés aux Etats-Unis

07/11/2018 | 09:18

Suez annonce la signature de trois contrats aux Etats-Unis, dans le New Jersey, en Californie et en Pennsylvanie, trois contrats représentant un chiffre d'affaires total de plus de 180 millions d'euros.



Le groupe français de services aux collectivités contribuera ainsi à l'amélioration des services d'eau potable de Jersey City (New Jersey) et à la préservation des ressources en eau en Californie du Sud, à West Basin.



Suez poursuit également son développement dans l'industrie, puisque la centrale thermique pennsylvanienne de Conemaugh a retenu ses solutions pour améliorer sa performance économique et environnementale.



