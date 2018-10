Suez : Oddo confirme son conseil après le 'roadshow'

05/10/2018 | 11:45

Oddo maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 15,60 E à l'issue d'un roadshow d'une journée avec le management à Genève.



Le groupe a confirmé la poursuite des tendances du 1er semestre 2018 sur la période estivale. ' En France, les activités d'eau ont bénéficié de l'épisode de canicule des mois de juillet et d'août, avec tout de même une base de comparaison relativement élevée en 2017 (+0,5%) ' explique Oddo.



Le management du groupe a également confirmé que les changements de gouvernance attendus, devraient intervenir entre le 4ème trimestre 2018 et le mois de février 2019.



' Nous considérons que l'un des chantiers prioritaires du candidat choisi sera de définir et implémenter une stratégie permettant au groupe d'afficher des performances opérationnelles avec des taux de croissance supérieurs à la progression du chiffre d'affaires ' indique Oddo dans son étude du jour.



' A cela devrait s'ajouter la poursuite de la stratégie de réduction et d'optimisation des capitaux employés du groupe (18,5 MdE au 30 juin 2018) '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.