Innovation 09 juillet 2020 | Europe SUEZ Investissement Local, nouvel acteur du financement des projets durables dans les territoires SUEZ et Vauban Infrastructure Partners s'associent pour créer SUEZ Investissement Local, le nouvel acteur français dédié au financement de projets dans le secteur de l'eau et des déchets.

Pour accompagner la transition environnementale et le développement de l'économie circulaire, SUEZ et Vauban Infrastructure Partners - affilié de Natixis Investment Managers, annoncent le lancement de « SUEZ Investissement Local », une société commune qui ambitionne de financer 500 millions d'euros de projets d'ici 2025, dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et des déchets (construction ou rénovation d'usines de production d'eau potable ou d'assainissement, d'unités de valorisation énergétique des déchets, d'unités de méthanisation des déchets organiques ou des boues d'épuration…)



SUEZ Investissement Local sera l'actionnaire principal de sociétés concessionnaires portant les projets, et offrira aux clients les meilleures conditions de financement possibles via, notamment, la mise en place de financements de projet.



Dans le cadre de ce partenariat exclusif et de long terme, SUEZ portera les responsabilités industrielles des opérations de construction et d'exploitation des infrastructures et demeurera ainsi l'opérateur local stable et l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales. Vauban Infrastructure Partners apportera, au service des projets, son expertise en matière de financement d'infrastructures et investira à long terme dans ces projets, en fonds propres, par l'intermédiaire de ses fonds d'investissement.

La création de SUEZ Investissement Local représente un tournant historique dans le financement d'infrastructures environnementales en France », se félicite Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint, en charge de la Région France et des Opérations du Groupe SUEZ. « Cette nouvelle société nous permettra de proposer des solutions encore plus compétitives à nos clients en conjuguant l'excellence opérationnelle de SUEZ et l'expertise financière de Vauban. A l'heure où la transition écologique est une urgence, SUEZ Investissement Local permettra d'accélérer le développement de projets verts pour les territoires, avec une ambition d'un demi-milliard d'euros de projets financés entre 2020 et 2025. Jean-Marc Boursier ,DGA Groupe - Région France et Opérations

Gwenola Chambon, Directeur Général de Vauban Infrastructure Partners, déclare : « L'ambition de Vauban Infrastructure Partners d'investir, sur le long terme, dans des infrastructures durables, essentielles au développement des territoires, s'exprime parfaitement au travers de ce nouveau partenariat et nous nous réjouissons, aux côtés de SUEZ, de pouvoir déployer notre stratégie d'investisseur actif et responsable au service des collectivités locales et des territoires. »

