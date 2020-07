SUEZ : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 10,50 euros sur Suez après la mise à jour des perspectives du groupe. Du côté des bonnes nouvelles, Suez a vu son activité se normaliser à la fin du deuxième trimestre avec un second semestre proche de celui de 2019. Du côté des mauvaise nouvelles, le groupe a signalé des charges exceptionnelles supplémentaires liées au Covid-19 estimées entre 270 et 290 millions d'euros au premier semestre, soit environ 4% de la capitalisation boursière. Le courtier s'attend donc à une révision à la baisse du consensus pour l'Ebit.