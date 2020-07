SUEZ : Société Générale abaisse légèrement son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a abaissé son objectif de cours sur Suez de 13,5 à 13,4 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker a ajusté à la baisse ses estimations de résultats 2020 et 2021 dans l'attente des résultats semestriels du groupe, prévus le 29 juillet. Le bureau d'études estime que l'annonce d'une perte au deuxième trimestre sera reléguée au second plan par la mise à jour des perspectives annuelles.Le courtier estime que le repli du titre lié au Covid offre une belle opportunité de se positionner sur une société de qualité exposée aux marchés structurellement en croissance de l'eau et des déchets.