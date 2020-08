SUEZ : en négociations exclusives pour la vente d'OSIS

Employant 2 500 collaborateurs dans plus de 130 centres de service locaux en France, OSIS opère des segments d'activité complémentaires : l'assainissement et la collecte des déchets liquides, le nettoyage industriel et l'hygiène des bâtiments. S'appuyant sur plus d'un siècle d'expérience, OSIS a développé une grande expertise et mis au point des équipements spécialisés pour servir son portefeuille diversifié de clients, composé d'entreprises, d'autorités locales et de particuliers. En 2019, l'entreprise transférée a réalisé environ 311 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 23 millions d'euros d'EBITDA pro forma ajusté.

Cette opération est la première annonce majeure concernant le programme de rotation d'actifs de SUEZ visant à aligner notre portefeuille d'activités autour de la stratégie Shaping SUEZ 2030. A la conclusion de l'opération, l'entreprise transférée représentera une valeur d'environ 298 millions d'euros, soit environ 13 fois l'EBITDA ajusté pro forma de 2019.

SUEZ a été conseillé par DC Advisory et Racine.