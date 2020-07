SUEZ pénalisé par des charges exceptionnelles plus lourdes que prévu

0

Suez abandonne plus d'1% à 10,295 euros pénalisé par l'annonce de nouvelles charges exceptionnelles imprévues. Hier soir, le numéro deux mondial des services à l'environnement a révélé qu'il comptabiliserait une série de coûts et de charges additionnels liés à l'environnement actuel, estimée entre 270 et 290 millions pour janvier-juin. Dans une note citée par Reuters, JPMorgan estime que la majeure partie de ces provisions est liée à des créances douteuses qui pourraient s'être révélées supérieures aux attentes.Le broker a confirmé sa recommandation Neutre sur la valeur et son objectif de 11 euros tout révisant à la baisse ses estimations pour le premier semestre.De son côté, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 10,50 euros, estimant que le consensus sur l'Ebit 2020 serait sans doute abaissé.Barclays, a, lui, réitéré sa recommandation Conserver et son objectif de cours après une publication qualifiée de "contrastée".Ces provisions comprises entre 270 et 290 millions s'ajoutent à celles de 270 millions d'euros déjà communiquées pour le premier semestre. Ainsi, le montant des provisions exceptionnelles pour l'année pourrait atteindre 560 millions, soit bien au-dessus de la fourchette annoncée précédemment de 300 à 350 millions pour l'ensemble de l'année.Pour autant, tout n'est pas négatif chez Suez qui a évoqué une reprise rapide de l'activité en Chine en mars et plus récemment en Europe. A tel point que l'activité du second semestre pourrait approcher celle du second semestre de l'an passé.Au premier semestre en revanche, pas de miracle. Le chiffre d'affaires est attendu en baisse de 6% tandis que l'Ebit "sous-jacent", devrait atteindre entre 320 et 330 millions, hors nouveaux éléments exceptionnels, soit divisé par deux sur un an.