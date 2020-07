Suez : Lettre actionnaires Belgique Février 2020

la lettre actionnaires #32 février 2020 SoMMAIre p.03 Performances p.04 Conquêtes commerciales p.05 Engagements p.06 Innovation Belgique p.07 Innovation Monde

en couverture Marseille : Grâce à son unité de production de biométhane, SUEZ fournit du gaz de ville issu des eaux usées et favorise ainsi la production d'énergies renouvelables locales.

édito

perforMAnceS

Chers actionnaires

SUEZ a publié des résultats solides : tous les objectifs fixés pour 2019 ont été atteints ou dépassés, avec un rythme de croissance soutenu au quatrième trimestre. Chacune de nos activités a contribué à cette bonne performance commerciale et opérationnelle. Nous avons stabilisé notre retour sur capitaux employés et réduit notre dette, deux objectifs majeurs pour notre trajectoire future. Je confirme les objectifs ambitieux de 2021.

L'année écoulée marque avant tout le début de la transformation de SUEZ avec le lancement de notre plan stratégique Shaping SUEZ 2030. Privilégiant le principe de création de valeur à celui de volume, nous déployons nos stratégies de développement sélectif : consolidation de nos positions en Europe, développement ciblé à l'international, accélération auprès des clients industriels et déploiement d'innovations et de solutions digitales dans nos activités à forte valeur ajoutée.

L'énergie et l'expertise des équipes de SUEZ ont été mobilisées tout au long de l'année pour proposer à nos clients des solutions de qualité et différenciantes par leur impact positif sur la santé, la qualité de vie, l'environnement et le climat. Nous restons tous pleinement focalisés sur le succès de notre stratégie qui a pour ambition de faire de SUEZ le leader mondial des services à l'environnement.

réSuLtAtS AnnueLS

SUEZ atteint tous les objectifs fixés pour 2019, avancée rapide du plan stratégique Shaping SUEZ 2030

2019 : Le DéBut De LA trAnSforMAtIon De SueZ

L'année a été marquée par des succès qui illustrent nos priorités stratégiques : consolidation de nos positions en Europe, développement sélectif à l'international, accélération auprès des clients industriels dans certains secteurs privilégiés par le Groupe, et accentuation des efforts d'innovation dans les activités à forte valeur ajoutée.

En octobre 2019, le Groupe a communiqué son nouveau plan stratégique intitulé Shaping SUEZ 2030, qui vise, dans un horizon de 10 ans, à positionner SUEZ comme le leader mondial des services à l'environnement et accroître la création de valeur pour toutes ses parties prenantes. L'exécution de Shaping SUEZ 2030 est bien engagée.

SueZ A enregIStré un chIffre D'AffAIreS de 18 015m€, en progression de +684m€. Grâce à nos succès commerciaux, la croissance organique de notre chiffre d'affaires est supérieue à nos attentes et atteint 3,6%.

L'EBIT s'établit à 1 408m€, contre 1 335m€ au 31 décembre 2018. Il inclut un impact de +13m€ lié à la mise en application de la norme IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019. A normes comptables constantes, l'EBIT est en croissance brute de +4,4% et de +4,3% en organique.

Le réSuLtAt net part du Groupe s'établit à 352m€ au 31 décembre 2019 contre 335m€ au 31 décembre 2018, en hausse de +5,0%. Hors éléments non récurrents, le Résultat Net part du Groupe récurrent s'établit à 350m€ au 31 décembre 2019, soit un bénéfice net par action récurrent à 0,57€.

30 juillet : publication des résultats semestriels 2020

" performance 2019

Objectifs atteints ou dépassés

objectif dépassé

objectifs atteints

Le cASh-fLow LIBre ressort à 1 095m€ en 2019, en hausse de +7% par rapport à 2018, impacté notamment par l'encaissement lié à la résolution de l'arbitrage avec l'Argentine. La variation du besoin en fonds de roulement s'élève à -153m€.

Les investissements nets se sont élevés à 860m€ en 2019. Ils intègrent notamment 663m€ de capex de maintenance et 755m€ de capex de développement, ainsi que 510m€ de cession de la participation de 20% dans les activités d'eau régulée aux Etats-Unis.

La dette nette s'établit à 10 151m€ au 31 décembre 2019. Elle tient compte d'un impact de +1 443m€ de la mise en application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019. A normes comptables constantes, la dette nette s'élève à 8 708m€ contre 8 954m€ au 31 décembre 2018, soit une baisse de -2,7% (-246m€).

notAtIon eXtrA-fInAncIère

En 2019, SUEZ a consolidé son excellente performance au regard des critères des agences de notation extra-financières, et sa présence dans les principaux indices ESG internationaux.

perSpectIveS 2020

SUEZ est pleinement focalisée sur l'exécution de Shaping SUEZ 2030. Le Groupe anticipe qu'une première vague de cessions soit réalisée en 2020 et que les premiers effets des stratégies de croissance sélective et des projets transversaux de simplification des processus se matérialisent progressivement.

poursuite d'une politique de dividende attractive

0,65 €

de dividende par action au titre de l'exercice 2019 (3)

(1) Hors évolution majeure de la conjoncture économique et des conditions de marché (y compris taux d'intérêt, devises et prix des matières premières) par rapport à celles observées ces douze derniers mois. (2) Cet indicateur exclue les éléments se produisant sur une période de temps limitée afin de refléter le résultat et la trésorerie durablement attribuables aux actionnaires.

(3) Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale de mai 2020.

États-Unis eAuX uSéeS

conquêteS coMMercIALeS

SUEZ renouvelle un contrat d'exploitation avec le West Basin Municipal Water District (West Basin) pour une durée de cinq ans et un chiffre d'affaires cumulé d'environ 67 millions d'euros. West Basin a renouvelé le contrat de SUEZ pour l'exploitation et la maintenance de l'usine Edward C. Little, située à El Segundo, et de trois usines périphériques. Edward C. Little est l'une des plus grandes installations derecyclage de l'eau aux États-Unis. Elle produit environ 150 000 m3 d'eau chaque jour, contribuant ainsi à préserver les ressources hydriques de l'une des régions du pays les plus exposées à la sécheresse. De 1994 à aujourd'hui, SUEZ a ainsi L'installation fournit cinq accompagné les autorités qualités différentes d'eau locales dans la production de besoins spécifiques des plus de 750 millions de m3 commerciaux et industriels du d'eau recyclée.

recyclée, adaptées aux

clients municipaux,

bassin Ouest des Etats-Unis.

SUEZ s'associe au parc industriel SCIP (Shanghai Chemical Industry Park) et à SAIC Motor, l'un des principaux constructeurs automobiles chinois, dans le cadre d'un nouveau contrat pour valoriser les déchets dangereux issus du secteur automobile et de clients du parc industriel pour un chiffre d'affaires cumulé estimé à environ 528 millions d'euros sur une durée de 30 ans.

Sénégal eAu potABLe

Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal et SUEZ ont signé le contrat d'affermage pour la gestion du service public de production et de distribution d'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine. Ce contrat, d'une durée de 15 ans, permettra l'approvisionnement en eau potable à une population initiale d'environ 7 millions d'habitants.

Avec ce contrat, l'Etat du Sénégal souhaite mettre au service des habitants l'expertise du Groupe SUEZ afin de répondre aux besoins en eau potable d'une population en forte croissance. L'accès à l'eau en quantité et en qualité est en effet au cœur des enjeux du pays et une priorité du Plan Sénégal Emergent lancé par le Président Macky Sall.

Le contrat, pour lequel sera créée une société de droit sénégalais avec un actionnariat majoritairement sénégalais (55 %), prévoit l'intégration par SUEZ des 1 200 professionnels sénégalais actuellement en exercice. Un dispositif d'accompagnement de la gestion des carrières sera mis en place, afin de continuer à développer les talents, avec une attention particulière accordée aux jeunes et aux femmes.

et aussi

"

En Chine

"

Au Maroc

SUEZ confirme sa position de leader de la gestion des déchets industriels au Maroc en remportant deux contrats d'une durée de trois ans et d'un montant global de 17,6 millions d'euros. Le Groupe accompagnera PSA et Renault dans le traitement et la valorisation de leurs déchets industriels.

SUEZ soutient le plan d'accélération industrielle 2014-2020 du Royaume en accompagnant depuis plusieurs années le tissu industriel marocain dans la mise en place d'une économie circulaire.

"

En Inde

SUEZ remporte le contrat d'amélioration de la distribution en eau potable de la ville de Mangalore pour un montant de 72 millions d'euros pour une durée de 11 ans et demi. Ce contrat pour l'extension, la réhabilitation et l'exploitation du système de distribution d'eau potable assurera l'approvisionnement en eau 24h/24 et 7j/7 aux 550 000 habitants de la ville.

engAgeMentS

SUEZ top eMpLoyer 2020

SUEZ Recycling and Recovery Belgium a été reconnu Top Employer 2020 par le Top Employers Institute. L'entreprise de gestion des déchets a obtenu le certificat pour sa politique novatrice en matière de ressources humaines dans laquelle les collaborateurs occupent une place centrale, ce qui garantit un environnement de travail aussi optimal que possible.

Steven Van Raemdonck, Country Manager Belgium Top Employers Institute België/ Belgique, et Sandy Verdeyen, HR Director chez SUEZ Recycling & Recovery Belgium.

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Pour obtenir ce certificat, l'organisation doit démontrer qu'elle applique une politique innovante et audacieuse en matière de ressources humaines.

« Chez SUEZ, nous avons fait d'importants efforts l'an dernier en matière de ressources humaines afin de moderniser nos processus et nos outils. La pression exercée sur le marché de l'emploi est importante. Pour attirer et garder les talents, une politique de recrutement et derémunération de qualité est nécessaire. Nous avons complètement repensé notre programme d'intégration : en mettant l'accent sur l'humain, nous proposons un plan d'accueil, une formation adéquate dès le premier jour et une vision claire de ce que fait notre organisation et de la manière dont elle le fait. Voilà quelques-uns des outils que nous avons mis en place », explique Sandy Verdeyen, HR Director chez SUEZ.

« Nous avons repensé notre programme d'intégration en mettant l'accent sur l'humain »

LA SéCURITE AU CENTRE DE L'ATTENTION GRACE à LA RéALITE VIRTUELLE

Les chauffeurs sont chaque jour confrontés aux dangers de la route. Pour SUEZ, la sécurité est la priorité absolue. Pour sensibiliser davantage les chauffeurs aux dangers de la route durant leur période d'intégration,l'entreprise propose une formation en réalité virtuelle. Elle leur permet également de se mettre dans la peau d'un piéton à proximité d'un camion afin qu'ils se rendent compte des dangers éventuels de la situation. « Nous cherchons sans cesse des moyens d'innover et de nous tourner vers le numérique. Nous avons ainsi introduit un système permettant d'enregistrer de manière digitale les heures prestées par nos ouvriers. Moins de papier, moins de temps perdu et moins d'erreurs. Tout chez SUEZ vise à offrir aux collaborateurs un environnement de travail le plus sûr et le plus transparent possible. Nos collaborateurs ont ainsi le sentiment d'être des ambassadeurs, une mission qu'ils exercent avec fierté. C'est un engagement mutuel dont nous sommes fiers chez SUEZ », déclare Sandy Verdeyen.

5

lettreactionnairessuez -Février2020-