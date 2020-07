Suez : baisse organique de 6% du CA attendue au 1er semestre

01/07/2020 | 08:07

Notant que son activité de juin reflète une normalisation progressive, à la suite du point bas atteint lors de la période de confinement en avril et mai, Suez estime que son chiffre d'affaires du premier semestre est attendu en baisse organique de 6% par rapport à 2019.



Le groupe de services aux collectivités indique toutefois qu'une réduction additionnelle de coûts de plus de 100 millions d'euros compense partiellement l'impact des baisses de volumes sur les six premiers mois de 2020.



Affirmant accélérer son plan de transformation, Suez ajoute que ses résultats du premier semestre intégreront des coûts 'one-off' liés à cette transformation mais également à la couverture des coûts et risques relatifs au contexte actuel.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.