Suez : comptabilisera des charges exceptionnelles de près de 550 mlns d'euros au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités et à l'industrie Suez a indiqué mardi qu'il comptabiliserait dans ses résultats du premier semestre des charges exceptionnelles de près de 550 millions d'euros liées à l'accélération de son plan de transformation et aux répercussions de la pandémie de coronavirus.

Ces charges, dites "one-offs", sont estimées entre 540 et 560 millions d'euros sur le semestre. Elles incluent environ 270 millions d'euros de coûts de restructuration et de dépréciation d'actifs liés à la décision du groupe d'accélérer la mise en oeuvre de son plan transformation "Shaping Suez 2030". Ce plan, dévoilé à la fin 2019, vise 1 milliard d'euros d'économies d'ici à 2023.

"Ce plan de performance SUEZ 2030 est actuellement bien engagé pour atteindre 45 à 50% de l'objectif total d'un milliard d'économies en 2021. Des mesures pour l'accélérer et l'étendre sont également prises", a précisé Suez dans un communiqué.

Le groupe comptabilisera par ailleurs dans les charges exceptionnelles du premier semestre les surcoûts liés au maintien de son activité durant la pandémie, ainsi que ceux liés aux interruptions d'activité, notamment dans le domaine de la construction. Ces charges sont estimées entre 270 et 290 millions d'euros.

"La pandémie a eu un impact conséquent au premier semestre, et notamment au second trimestre", a souligné le groupe. Toutefois, "les mois d'avril et de mai ont constitué un point bas en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité", a-t-il ajouté.

Sur l'ensemble du premier semestre, Suez table sur une baisse organique de son chiffre d'affaires de 6% par rapport à la même période de 2019. Il anticipe un résultat opérationnel (EBIT) sous-jacent compris entre 320 et 330 millions d'euros, avant charges exceptionnelles.

Compte tenu des tendances observées en juin, Suez anticipe une normalisaiton de ses activité au second semestre. "Notre expérience de sortie de confinement, depuis le mois de mars en Chine et plus récemment en Europe continentale, implique que l'activité au second semestre devrait se rapprocher des niveaux de l'année passée, tout en demeurant inférieure", a précisé le groupe.

Suez actualisera ces perspectives lors de la publication de ses résultats semestriels le 30 juillet.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire