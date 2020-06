Suez décroche un contrat de 142 millions d'euros en Ouzbékistan

Paris (awp/afp) - Le groupe français Suez, spécialiste du traitement de l'eau et des déchets, a annoncé mardi avoir remporté un contrat de 142 millions d'euros pour la modernisation des services d'eau et d'assainissement de Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan.

Le contrat, d'une durée de 7 ans, comprend la mise en oeuvre de solutions intelligentes de gestion de l'eau et l'accompagnement de la compagnie des eaux Tashkent Shahar Suv Taminoti (TSST) pour optimiser la gestion des réseaux, en conformité avec les normes internationales, a indiqué Suez dans un communiqué.

Ville la plus peuplée d'Asie Centrale avec 3,5 millions d'habitants, Tachkent connaît une importante et rapide expansion démographique et économique.

Pour assurer la distribution d'eau potable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, Suez et la municipalité de Tachkent vont établir un "plan stratégique", en collaboration avec le ministère du Logement et des Services Communaux.

Ce plan permettra une réduction des pertes en eau et une surveillance en temps réel du réseau.

Une académie de l'eau (Uzbekistan Water Academy) assurera la formation de milliers de professionnels de l'eau ouzbeks, ajoute le communiqué.

