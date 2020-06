Suez : remporte un contrat de 142 millions d'euros en Ouzbékistan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé mardi avoir remporté un contrat de 142 millions d'euros portant sur la modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement de la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent.

Ce contrat aura une durée de sept ans et comprend un transfert de compétences aux collaborateurs de Tashkent Shahar Suv Taminoti (TSST), la compagnie des eaux de la capitale ouzbèke, a indiqué Suez dans un communiqué.

Dans le cadre de ce contrat, la municipalité de Tachkent et Suez, en collaboration avec le ministère ouzbèke du Logement et des Services communaux, définiront un plan stratégique appelé "the Tashkent Water Transformation Plan" (TWTP). Ce plan "permettra de réduire les pertes en eau, par le déploiement de techniques avancées de détection et de réparation des fuites, et d'assurer une surveillance en temps réel du réseau hydrique", a expliqué Suez.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed:

Agefi-Dow Jones The financial newswire