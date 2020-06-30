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SUEZ SA

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Suez : s'attend à une baisse du CA au S1, accélère son plan de transformation

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30/06/2020 | 18:32

30 juin (Reuters) - SUEZ SA:

* ACTUALISATION SUR LES TENDANCES D'ACTIVITÉ : COMMENTAIRES SUR LA SORTIE DE CRISE ET LA REPRISE

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE EST ATTENDU EN BAISSE ORGANIQUE DE -6% PAR RAPPORT À 2019

* L'ACTIVITÉ AU MOIS DE JUIN REFLÈTE UNE NORMALISATION PROGRESSIVE, À LA SUITE DU POINT BAS ATTEINT LORS DE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT EN AVRIL ET MAI

* UNE RÉDUCTION ADDITIONNELLE DE COÛTS DE PLUS DE 100 M COMPENSE PARTIELLEMENT L'IMPACT DES BAISSES DE VOLUMES AU PREMIER SEMESTRE

* NOTRE STRUCTURE FINANCIÈRE EST SOLIDE ET NOUS AVONS SIGNIFICATIVEMENT RENFORCÉ NOTRE LIQUIDITÉ, AVEC 2 MD DE DETTE À LONG-TERME ÉMISE DEPUIS MARS

* NOUS CONFIRMONS NOTRE OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'ORDRE DE 15% DES INVESTISSEMENTS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE

* UN EBIT SOUS-JACENT EST ATTENDU ENTRE 320M ET 330M HORS TOUT ÉLÉMENT "ONE-OFF" POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020

* LE PLAN DE PERFORMANCE SUEZ 2030 EST ACTUELLEMENT BIEN ENGAGÉ POUR ATTEINDRE 45 À 50% DE L'OBJECTIF TOTAL D'UN MILLIARD D'ÉCONOMIES EN 2021 Texte original: https://bit.ly/31uP7O1 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Données financières
CA 2020 17 054 M 19 181 M -
Résultat net 2020 -13,2 M -14,8 M -
Dette nette 2020 10 001 M 11 248 M -
PER 2020 -62,1x
Rendement 2020 5,60%
Capitalisation 6 520 M 7 337 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 0,97x
Nbr Employés 81 318
Flottant 52,9%
Graphique SUEZ SA
Durée : Période :
Suez SA : Graphique analyse technique Suez SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SUEZ SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 10,83 €
Dernier Cours de Cloture 10,44 €
Ecart / Objectif Haut 24,6%
Ecart / Objectif Moyen 3,74%
Ecart / Objectif Bas -28,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Bertrand Camus Chief Executive Officer
Philippe Varin Chairman
Jean-Marc Boursier Chief Operating Officer
Julian David Waldron Chief Financial Officer
Paul-Joël Derian Group Scientific & Technology Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SUEZ SA-22.62%7 333
WASTE CONNECTIONS, INC.1.30%24 170
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED-3.82%7 626
PENNON GROUP PLC10.39%5 837
STERICYCLE-13.40%5 052
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO., LTD.6.84%3 584
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