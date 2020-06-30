Suez : s'attend à une baisse du CA au S1, accélère son plan de transformation

30 juin (Reuters) - SUEZ SA:
* ACTUALISATION SUR LES TENDANCES D'ACTIVITÉ : COMMENTAIRES
SUR LA
SORTIE DE CRISE ET LA REPRISE
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES AU PREMIER SEMESTRE EST ATTENDU EN
BAISSE
ORGANIQUE DE -6% PAR RAPPORT À 2019
* L'ACTIVITÉ AU MOIS DE JUIN REFLÈTE UNE NORMALISATION
PROGRESSIVE, À LA SUITE DU POINT BAS ATTEINT LORS DE LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT EN AVRIL ET MAI
* UNE RÉDUCTION ADDITIONNELLE DE COÛTS DE PLUS DE 100 M
COMPENSE
PARTIELLEMENT L'IMPACT DES BAISSES DE VOLUMES AU PREMIER
SEMESTRE
* NOTRE STRUCTURE FINANCIÈRE EST SOLIDE ET NOUS AVONS
SIGNIFICATIVEMENT RENFORCÉ NOTRE LIQUIDITÉ, AVEC 2 MD DE DETTE
À LONG-TERME ÉMISE DEPUIS MARS
* NOUS CONFIRMONS NOTRE OBJECTIF DE RÉDUCTION DE L'ORDRE DE
15%
DES INVESTISSEMENTS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE
* UN EBIT SOUS-JACENT EST ATTENDU ENTRE 320M ET 330M HORS
TOUT
ÉLÉMENT "ONE-OFF" POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020
* LE PLAN DE PERFORMANCE SUEZ 2030 EST ACTUELLEMENT BIEN
ENGAGÉ
POUR ATTEINDRE 45 À 50% DE L'OBJECTIF TOTAL D'UN MILLIARD
D'ÉCONOMIES EN 2021
Texte original: https://bit.ly/31uP7O1
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(Gdansk Newsroom)