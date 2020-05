aouafa - Suez environement s'est imposé aus Etats Unis 29/07/08 - eau

Suez Environnement accroit ses activités aux Etats-Unis



Dans le cadre de la vente par Tyco à AECOM Technology Corporation de sa branche Earth Tech, Suez Environnement rachète plusieurs activités dans le domaine de l'eau. A travers cette opération, Suez Environnement fait l'acquisition d'un portefeuille de 130 contrats d'opérations et maintenance (O&M) et d'une société de vente d'équipements aux Etats-Unis.



Pour Jean-Louis Chaussade, le PDG de Suez Environnement, « au global, ce projet offre à Suez Envionnement l'opportunité de renforcer ses positions aux Etats-Unis et de poursuivre le développement de sa filiale Degrémont dans son activité Equipements en forte croissance ».



Le rachat de 130 contrats O&M à AECOM Technology Corporation, qui ont représenté un chiffre d'affaires d'environ 50 millions de dollars en 2007, vient compléter l'activité de United Water et lui permet de devenir l'opérateur n°1 du secteur de l'eau dans le Nord-Est et le Mid-West des Etats Unis.



Régulé et non-régulé



Ces acquisitions s'inscrivent dans la lignée de la stratégie de Suez Environnement aux Etats-Unis, qui, au travers de United Water, a développé un portefeuille d'activités équilibré entre les domaines régulé et non-régulé. Au total, les activités de United Water représentent 8 % du secteur privé de la production et de la distribution d'eau potable et de l'assainissement. Dans le secteur des activités régulées, United Water gèrent les services d'eau potable et d'assainissement de 2,1 millions de personnes et 6,4 millions au travers des contrats de services dans le domaine non-régulé.



Suez Environnement acquiert également la société américaine Water & Power Technologies (WPT), positionnée sur des produits et technologies pour le traitement de l'eau à destination du secteur industriel et dont le chiffre d'affaires 2007 se monte à 40 MUSD. Cette acquisition permet à Degrémont de compléter son offre de solutions et d'équipements adaptés aux industriels.







