Sulzer décroche une commande d'ArcelorMittal

Zurich (awp) - Sulzer a obtenu une commande d'un montant non dévoilé de la part d'ArcelorMittal. Le groupe industriel zurichois fournira au premier producteur mondial intégré d'acier des colonnes de séparation et des équipements de distillation pour son site de Gand, en Belgique, dans le cadre du projet "Steelanol" de conversion du monoxyde de carbone en bioéthanol par processus de fermentation microbien.

Le but du projet "Steelanol" vise à convertir le monoxyde de carbone généré lors de la production d'acier en bioéthanol grâce à un procédé de fermentation assuré par des bactéries, explique mardi le groupe établi à Winterthour. Ce procédé innovant devrait permettre à l'usine d'ArcelorMittal à Gand de produire près de 80 millions de litres de bioéthanol par an et de réduire ses émissions de carbone.

Alors que l'industrie sidérurgique figure au rang des plus importants émetteurs de carbone, la technologie "Steelanol", développée par le géant minier et de l'acier basé au Luxembourg et la société américaine de biotechnologies LanzaTech, permet d'éviter l'émission de deux tonnes de CO2 pour chaque tonne d'éthanol produite et cela tout au long du cycle de production. Le processus de conversion repose sur l'utilisation d'une bactérie acétogène, laquelle est capable de produire de l'acétate à partir de dioxyde de carbone et d'hydrogène ou de glucides.

Numéro un mondial de l'acier, ArcelorMittal est présent dans 60 pays, et a produit en 2017 93,1 millions de tonnes d'acier ainsi que 57,4 millions de tonnes de minerais en propre. Le chiffre d'affaires du géant né en 2006 du rachat par le géant indien Mittal Steel Company du groupe franco-hispano-luxembourgeois Arcelor s'est inscrit à 68,7 milliards de dollars (66,74 milliards de francs suisses).

vj/ck