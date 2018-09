SunPower : Total) obtient une exemption à des droits de douane US

Basé en Californie, SunPower fabrique la plupart de ses produits - cellules et panneaux solaires - au Mexique et aux Philippines. Il a réclamé publiquement une exemption à ces droits de douane en arguant qu'ils pesaient sur ses investissements dans la recherche et le développement et sa production aux Etats-Unis.

L'exemption qu'il a obtenue porte sur ses panneaux et ses cellules haut de gamme, qui se distinguent, selon lui, des produits à bas coûts importés, principale cible des mesures protectionnistes prises par les Etats-Unis.

"Avec la décision d'aujourd'hui (...) nous pouvons tourner la page", s'est félicité le directeur général de SunPower, Tom Werner, dans un communiqué.

SunPower, qui a annoncé cette année le rachat d'une usine dans l'Oregon à SolarWorld Americas pour augmenter sa production sur son marché intérieur, a dit s'attendre à finaliser cette acquisition d'ici la fin du trimestre en cours.

