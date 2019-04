« 5G for People » est lancé : les premiers clients Sunrise utilisent la 5G

« La 5G est lancée. En attendant que les véhicules autonomes, robots et autres puissent être mis en service au cours des prochaines années avec la 5G, Sunrise fournit la Suisse en connexion Internet à très haut débit 5G. À l'ère du numérique, les clients privés et commerciaux ont besoin de liaisons Internet rapides avec des bandes passantes jusqu'à 1 Gbit/s. Ils les attendent en vain dans de nombreuses zones en raison de l'absence de liaisons à fibre optique. Nous comblons cette lacune avec 5G for People, par ex. à Unterkulm (AG) où le premier pionnier 5G de Sunrise a mis en service sa Sunrise Internet Box 5G. Grace à la première 'fibre optique aérienne' il peut utiliser maintenant dix fois sa bande passante réseau fixe précédente. 5G for People comble le fossé numérique en Suisse et fait ce pays l'un des pionniers européens des infrastructures numériques », se réjouit le PDG de Sunrise, Olaf Swantee.

Dans le cadre de la stratégie 5G for People, Sunrise fournit déjà plus de 150 villes / localités1 (carte de couverture) avec une couverture 5G comprise entre 80% et 98% de la population locale.

Afin de bénéficier de la connexion à très haut débit 5G, il faut en plus de la couverture 5G également disposer de la Sunrise Internet Box 5G. Elle sera mise à disposition de manière exclusive et gratuite aux pionniers 5G de Sunrise sélectionnés pour cette offre de lancement. Ordinateurs fixes ou portables, tablettes et smartphones se connectent simplement par wifi à la Sunrise Internet Box 5G, à la maison ou au travail, et c'est parti pour surfer avec l'Internet à très haut débit 5G.

Des mesures de qualité ont déjà démontré que les clients peuvent compter sur des vitesses de connexion initiales de plusieurs centaines de Mbits/s. Avec le développement continu du réseau 5G et des offres, les bandes passantes atteindront progressivement un débit de 1 Gbit/s semblable à celui de la fibre optique.

Leader en Europe et en Suisse

En fournissant la 5G à plus de 150 villes/localités de Suisse, Sunrise prend désormais la tête de la 5G en Europe. Dans aucun autre pays d'Europe, la dernière infrastructure numérique n'atteint autant de villes/localités. Outre des pays tels que la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis et la Chine, la Suisse figure parmi les pionniers de la 5G dans le monde.

Sunrise poursuivra l'expansion de la 5G pour que la Suisse reste dans le top 5G et pour offrir à ses clients la meilleure couverture 5G, si les réserves d'expansion permettent de respecter les valeurs limites de rayonnement strictes imposées par la Suisse (ORNI). Contrairement à l'étranger, la 5G n'utilise pas les fréquences de la gamme d'ondes millimétriques (> 26 GHz) en Suisse, mais uniquement les gammes de fréquences précédemment utilisées pour les transmissions de radio et de télévision (700 MHz) ou entre 3,5-3,8 GHz comme les fréquences WLAN connues (2,4 / 5 GHz).

Signal de départ pour d'autres offres 5G

Le lancement de la 5G aujourd'hui est un nouveau jalon dans l'histoire de la 5G et le coup d'envoi d'une série de nouvelles offres 5G. Divers fabricants ont déjà annoncé le lancement de smartphones 5G et d'autres appareils tels que des Hotspots 5G. Sunrise annoncera aussi rapidement que possible plus de détails sur le lancement de ces smartphones y compris la disponibilité et les abonnements correspondants.

____________________________

1 Sunrise applique également à la 5G sa norme de qualité énergétique élevée: la carte de couverture ne montre que les villes / localités où la couverture 5G atteint au moins 80% de la population locale. Parfois, beaucoup plus que ces 150 villes sont couvertes par la 5G, y compris certaines parties de grandes villes comme Zurich. Des nouvelles villes/localités sont constamment ajoutés.